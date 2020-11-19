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Суди стягнули з держбюджету
200 мільйонів на користь...

Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:00

Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь...

Пропонуємо до обговорення:
Єнакіївський металургійний завод стягнув з державного бюджету борг за відшкодування податку на додану вартість в розмірі 106,7 мільйона гривень та пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.

Дивися повний текст Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь заводу Ахметова.
R2
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