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Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:00
Пропонуємо до обговорення:
Єнакіївський металургійний завод стягнув з державного бюджету борг за відшкодування податку на додану вартість в розмірі 106,7 мільйона гривень та пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.
Дивися повний текст Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь заводу Ахметова
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:00
100 млн пени :) Богатое государство.
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