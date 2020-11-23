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Суди стягнули з держбюджету
200 мільйонів на користь...

Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:00

Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь...

Пропонуємо до обговорення:
Єнакіївський металургійний завод стягнув з державного бюджету борг за відшкодування податку на додану вартість в розмірі 106,7 мільйона гривень та пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.

Дивися повний текст Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь заводу Ахметова.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:00

100 млн пени :) Богатое государство.
Igorten
 
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Енакиевский металлургический завод («ЕМЗ») — одно из старейших металлургических предприятий Украины. Расположен в городе Енакиево Донецкой области. На временно оккупированной территории и не платит налоги.
censerus
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:52

censerus, уточню - не платит налоги Украине.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:29

  Igorten написав:100 млн пени :) Богатое государство.

Должно быть откат судье в виде процента от пени, поэтому судья не поскупился.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:19

Єнакіївський металургійний завод стягнув з державного бюджету борг за відшкодування податку на додану вартість в розмірі 106,7 мільйона гривень та пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.


От що значить каста недоторканих.Прийняли відверто протиправне рішення,підтримали цим рішенням сепарів і нормально себе почувають в Україні. Олігархи теж не в накладі, працюючи за принципом "і нашим і вашим". Можливо СБУ хоч якось відреагує на такі антидержавні вчинки суддів! Мабуть, малоймовірно.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:35

Податків цей завод в казну не платить, а повертати з бюджету України суд присудив. А чому Ахметов не звернувся в суд ДНР? Ще й пенсію їм плати.Таке може бути тільки в Україні. Да, так ми довго не протягнемо.
urkorn
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:06

Re: Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь...

  urkorn написав:Податків цей завод в казну не платить, а повертати з бюджету України суд присудив. А чому Ахметов не звернувся в суд ДНР? Ще й пенсію їм плати.Таке може бути тільки в Україні. Да, так ми довго не протягнемо.

В січні 2015 ще платив. Статтю взагалі, ніхто з коментаторів, не читав?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:31

Це перемога! Здобулы! Слава Ринату!
sialeks
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