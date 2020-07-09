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Будматеріали подорожчають:
як це позначиться на цінах ЖК

Будматеріали подорожчають: як це позначиться на цінах ЖК
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:03

Будматеріали подорожчають: як це позначиться на цінах ЖК

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року ціни на будматеріали можуть зрости на 10-17%.

Дивися повний текст Будматеріали подорожчають: як це позначиться на цінах ЖК.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:03

ну да, логічно, криза, туризм впав, куча людей сидять без роботи, айтішникам дозволили працювати з домів, без примусів їхати у Львів, Київ і т.д., ... якраз час для зростання цін на квартири і будматеріали)))
smromko
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