Наступного року ціни на будматеріали можуть зрости на 10-17%.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:03
Будматеріали подорожчають: як це позначиться на цінах ЖК
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Дивися повний текст Будматеріали подорожчають: як це позначиться на цінах ЖК.
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:03
ну да, логічно, криза, туризм впав, куча людей сидять без роботи, айтішникам дозволили працювати з домів, без примусів їхати у Львів, Київ і т.д., ... якраз час для зростання цін на квартири і будматеріали)))
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