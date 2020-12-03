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Аліменти за 8 років: держава
вибила з боржника майже 165...

Аліменти за 8 років: держава вибила з боржника майже 165...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:22

Аліменти за 8 років: держава вибила з боржника майже 165...

Пропонуємо до обговорення:
Органи виконавчої влади змусили погасити 8-річну заборгованість зі сплати аліментів. Сума заборгованості склала 164 500 грн.

Дивися повний текст Аліменти за 8 років: держава вибила з боржника майже 165 тис. грн.
R2
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