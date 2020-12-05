Про це повідомляє прес-служба Мінфіну в Facebook.
Дивися повний текст Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 16 мільярдів.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 13:24
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 16 мільярдів.
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:24
державу і надалі банкрутять! свої ж панове... - отакий патріотизм вже 30 років. далі буде...
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