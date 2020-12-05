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Мінфін продав облігацій
внутрішньої держпозики майже на...

Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:24

Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну в Facebook.

Дивися повний текст Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 16 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:24

державу і надалі банкрутять! свої ж панове... - отакий патріотизм вже 30 років. далі буде...
providnyk
 
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