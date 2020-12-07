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Суди скасовують штрафи за
парковку в забороненому місці

Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:42

Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці

Пропонуємо до обговорення:
Один зі штрафів поліції має найвищий рівень скасування у судах. Це штраф за стоянку у забороненому місці. Пояснюється це особливою правовою природою цього порушення та складністю формування доказової бази. Тому ймовірність скасування цього через суд є надзвичайно великою.

Дивися повний текст Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:42

Объясняется это особой правовой природой этого нарушения и сложностью формирования доказательной базы.

Вся страна один большой Квартал 95 :) Интересно, что бы в этой стране хоть что то было по уму сколько лет нужно, 10, 20, 50 ? Суды овно, законы овно, какая нафиг Европа.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:57

  Igorten написав:
Объясняется это особой правовой природой этого нарушения и сложностью формирования доказательной базы.

Вся страна один большой Квартал 95 :) Интересно, что бы в этой стране хоть что то было по уму сколько лет нужно, 10, 20, 50 ? Суды овно, законы овно, какая нафиг Европа.

А нет никакой Европы.
На Европе разворовывать хорошо. Рассказать как будет все замечательно и обворовать до нитки.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:20

Если менты хотят штрафовать под знак стоянка запрещена должны же ждать и фиксировать когда остановка переходит в стоянку)) в чем проблема если других дел нет))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:37

  l4567 написав:Если менты хотят штрафовать под знак стоянка запрещена должны же ждать и фиксировать когда остановка переходит в стоянку)) в чем проблема если других дел нет))

Ну да, а еще можно пофиг где бросить машину, включить аварийку и пусть гады докажут что это не так :) Нравится мне наш народ, не ту страну назвали Гондурасом ;)
Igorten
 
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