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Суди скасовують штрафи за
парковку в забороненому місці

Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:42

Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці

Пропонуємо до обговорення:
Один зі штрафів поліції має найвищий рівень скасування у судах. Це штраф за стоянку у забороненому місці. Пояснюється це особливою правовою природою цього порушення та складністю формування доказової бази. Тому ймовірність скасування цього через суд є надзвичайно великою.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:42

Объясняется это особой правовой природой этого нарушения и сложностью формирования доказательной базы.

Вся страна один большой Квартал 95 :) Интересно, что бы в этой стране хоть что то было по уму сколько лет нужно, 10, 20, 50 ? Суды овно, законы овно, какая нафиг Европа.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:57

  Igorten написав:
Объясняется это особой правовой природой этого нарушения и сложностью формирования доказательной базы.

Вся страна один большой Квартал 95 :) Интересно, что бы в этой стране хоть что то было по уму сколько лет нужно, 10, 20, 50 ? Суды овно, законы овно, какая нафиг Европа.

А нет никакой Европы.
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Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:20

Если менты хотят штрафовать под знак стоянка запрещена должны же ждать и фиксировать когда остановка переходит в стоянку)) в чем проблема если других дел нет))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:37

  l4567 написав:Если менты хотят штрафовать под знак стоянка запрещена должны же ждать и фиксировать когда остановка переходит в стоянку)) в чем проблема если других дел нет))

Ну да, а еще можно пофиг где бросить машину, включить аварийку и пусть гады докажут что это не так :) Нравится мне наш народ, не ту страну назвали Гондурасом ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:00

Igorten, ну так с таким же успехом полицаи могут сфотографировать медленно едущий автомобиль и отправить это "доказательство" в суд, а вы доказывайте что не верблюд.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:08

Можна ще паркуватися за правилами
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:17

Нехер зарабатывать на эвакуции через афилированные частные конторы. А так, постановление можно обжаловать, а затраты на эвакуцию и штраф-стоянку взыскать с бюджета.
Если же просто штраф, вряд ли автомобилист будет за 255 грн. бегать по судам, проще заплатить, если знаешь, что припарковался неправильно.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:58

  RomanTik написав:Igorten, ну так с таким же успехом полицаи могут сфотографировать медленно едущий автомобиль и отправить это "доказательство" в суд, а вы доказывайте что не верблюд.

Вопрос номер один - зачем ? Еду на центральную улицу города где на каждом перекрестке запрещающий знак и яблоку негде упасть, хоть живи там :) Вопрос номер два, если полиция у нас абсолютно не заслуживает доверия, давайте ее упраздним и если вас будут бить, то не кричите полиция, полиция, вдруг они присоединятся к нападающим и тоже начнут бить вас, тем более не ясно же кто на кого напал, тут нужна видеосьемка и звукозапись, причем до начала события и обязательно на сертифицированное устройство и с 2-мя понятыми, а то вдруг это вы напали на гопников ;)
Нехер зарабатывать на эвакуции через афилированные частные конторы. А так, постановление можно обжаловать, а затраты на эвакуцию и штраф-стоянку взыскать с бюджета.

Еще одно дарование :) А не нарушать не, не кошерно ? Вот она суть нашего народа, если вы привыкли жить в гов..., то не жалуйтесь потом почему так все через жо.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:06

Re: Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці

  Igorten написав:А не нарушать не, не кошерно ? Вот она суть нашего народа, если вы привыкли жить в гов..., то не жалуйтесь потом почему так все через жо.

Кстати да, не нарушать и наказать "рублем" афилированные частные конторы.
BIGor
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