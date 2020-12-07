Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці

Додано: Сер 09 гру, 2020 18:58

RomanTik написав: Igorten, ну так с таким же успехом полицаи могут сфотографировать медленно едущий автомобиль и отправить это "доказательство" в суд, а вы доказывайте что не верблюд. , ну так с таким же успехом полицаи могут сфотографировать медленно едущий автомобиль и отправить это "доказательство" в суд, а вы доказывайте что не верблюд.

Нехер зарабатывать на эвакуции через афилированные частные конторы. А так, постановление можно обжаловать, а затраты на эвакуцию и штраф-стоянку взыскать с бюджета.

Вопрос номер один - зачем ? Еду на центральную улицу города где на каждом перекрестке запрещающий знак и яблоку негде упасть, хоть живи тамВопрос номер два, если полиция у нас абсолютно не заслуживает доверия, давайте ее упраздним и если вас будут бить, то не кричите полиция, полиция, вдруг они присоединятся к нападающим и тоже начнут бить вас, тем более не ясно же кто на кого напал, тут нужна видеосьемка и звукозапись, причем до начала события и обязательно на сертифицированное устройство и с 2-мя понятыми, а то вдруг это вы напали на гопниковЕще одно дарованиеА не нарушать не, не кошерно ? Вот она суть нашего народа, если вы привыкли жить в гов..., то не жалуйтесь потом почему так все через жо.