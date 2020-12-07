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Суди скасовують штрафи за
парковку в забороненому місці

Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:11

Факт отсутствия водилы за рулем при закрытой машине должен быть основанием стоянки в запрещенном месте, а не 5 мин. Все в наших законах через одно место прописано, чтобы самые гуманные суды могли крутить формулировками как им удобно или выгодно.
И так ясно - раз водила вышел, значит это уже стоянка. Посадка пассажиров/ загрузка грузов как бы подразумевает присутсвие водилы, открытые двери/багажник.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:35

  Ragnar написав:Факт отсутствия водилы за рулем при закрытой машине должен быть основанием стоянки в запрещенном месте, а не 5 мин. Все в наших законах через одно место прописано, чтобы самые гуманные суды могли крутить формулировками как им удобно или выгодно.
И так ясно - раз водила вышел, значит это уже стоянка. Посадка пассажиров/ загрузка грузов как бы подразумевает присутсвие водилы, открытые двери/багажник.

Скорее всего у нас некому писать качественные законы. Все кто более-менее компетентны занимаются более денежными делами.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:13

ssnet Огорчает то что можно было бы исправить, ракообразные законы в той или иной части, на основании полученного опыта и реального состояния дел. Но это нафиг никому не нужно, иначе где судьи, адвокаты и прочая шобла столоваться будут.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:58

  Igorten написав:... давайте ее упраздним и если вас будут бить, то не кричите полиция, полиция, вдруг они присоединятся к нападающим и тоже начнут бить вас..

А вы наивно полагаете, что полиция за вас заступится? У них есть более важные дела, такие, как всей толпой жрать шаурму в соседнем ларьке в рабочее время или спать в патрульной машине в лесу.
safonovstanislav
 
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