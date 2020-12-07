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Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:11
Факт отсутствия водилы за рулем при закрытой машине должен быть основанием стоянки в запрещенном месте, а не 5 мин. Все в наших законах через одно место прописано, чтобы самые гуманные суды могли крутить формулировками как им удобно или выгодно.
И так ясно - раз водила вышел, значит это уже стоянка. Посадка пассажиров/ загрузка грузов как бы подразумевает присутсвие водилы, открытые двери/багажник.
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Ragnar
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:35
Ragnar написав:
Факт отсутствия водилы за рулем при закрытой машине должен быть основанием стоянки в запрещенном месте, а не 5 мин. Все в наших законах через одно место прописано, чтобы самые гуманные суды могли крутить формулировками как им удобно или выгодно.
И так ясно - раз водила вышел, значит это уже стоянка. Посадка пассажиров/ загрузка грузов как бы подразумевает присутсвие водилы, открытые двери/багажник.
Скорее всего у нас некому писать качественные законы. Все кто более-менее компетентны занимаются более денежными делами.
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ssnet
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Додано: Сер 09 гру, 2020 20:13
ssnet Огорчает то что можно было бы исправить, ракообразные законы в той или иной части, на основании полученного опыта и реального состояния дел. Но это нафиг никому не нужно, иначе где судьи, адвокаты и прочая шобла столоваться будут.
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Igorten
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Додано: Сер 09 гру, 2020 21:58
Igorten написав:
... давайте ее упраздним и если вас будут бить, то не кричите полиция, полиция, вдруг они присоединятся к нападающим и тоже начнут бить вас..
А вы наивно полагаете, что полиция за вас заступится? У них есть более важные дела, такие, как всей толпой жрать шаурму в соседнем ларьке в рабочее время или спать в патрульной машине в лесу.
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safonovstanislav
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