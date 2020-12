Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці

Додано: Чет 10 гру, 2020 09:07

В Харькове знаков "Стоянка запрещена" наверное и штук пять не наберётся. Один стоит на бывшей Чкалова (слава богу тут паркуюшихся идиотов обычно нет), второй даже и не вспомню где.



В остальных местах "Остановка запрещена", что не мешает идиотам приезжать на работу на авто и бросать его на улице на целый день прямо под знаком.



Суды отменяют? Скорей поверю что никто не штрафует.

