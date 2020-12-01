Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці
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Факт отсутствия водилы за рулем при закрытой машине должен быть основанием стоянки в запрещенном месте, а не 5 мин. Все в наших законах через одно место прописано, чтобы самые гуманные суды могли крутить формулировками как им удобно или выгодно. И так ясно - раз водила вышел, значит это уже стоянка. Посадка пассажиров/ загрузка грузов как бы подразумевает присутсвие водилы, открытые двери/багажник.
Ragnar написав:Факт отсутствия водилы за рулем при закрытой машине должен быть основанием стоянки в запрещенном месте, а не 5 мин. Все в наших законах через одно место прописано, чтобы самые гуманные суды могли крутить формулировками как им удобно или выгодно. И так ясно - раз водила вышел, значит это уже стоянка. Посадка пассажиров/ загрузка грузов как бы подразумевает присутсвие водилы, открытые двери/багажник.
Скорее всего у нас некому писать качественные законы. Все кто более-менее компетентны занимаются более денежными делами.
ssnet Огорчает то что можно было бы исправить, ракообразные законы в той или иной части, на основании полученного опыта и реального состояния дел. Но это нафиг никому не нужно, иначе где судьи, адвокаты и прочая шобла столоваться будут.
Ragnar написав:Факт отсутствия водилы за рулем при закрытой машине должен быть основанием стоянки в запрещенном месте, а не 5 мин.
Т.е. водила сможет смело оставлять за себя манекен и идти гулять? При закрытой машине проверить кто там за рулём проблематично. Да и для сидения в стоящей машине пока ещё быть водителем не обязательно. Разумно в законе прописано. Если полицаю "сложно собрать доказательную базу", т.е. 5 минут погулять вокруг машины с включённой камерой, то может как-то профотбор в полиции ужесточить, чтобы совсем уж имбецилов отсеивать?
Высосанный из пальца новостной повод для того чтобы заполнить новостную ленту. Реально проблема не в судах.
Пикантная деталь: на сайте дорожного псевдо-адвоката использована фотка из Великобритании (как вариант Новой Зеландии) с дорисованным знаком запрета стоянки который поручили дорисовать какому-то школьнику. Вот оригинал https://www.interest.co.nz/property/106 ... stion-both
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Ragnar написав:Факт отсутствия водилы за рулем при закрытой машине должен быть основанием стоянки в запрещенном месте, а не 5 мин.
Т.е. водила сможет смело оставлять за себя манекен и идти гулять? При закрытой машине проверить кто там за рулём проблематично. Да и для сидения в стоящей машине пока ещё быть водителем не обязательно. Разумно в законе прописано. Если полицаю "сложно собрать доказательную базу", т.е. 5 минут погулять вокруг машины с включённой камерой, то может как-то профотбор в полиции ужесточить, чтобы совсем уж имбецилов отсеивать?
В нормальных странах полицаи ничего несобирают в качестве доказательной базы, а прикрепляют на лобовое стекло штраф и все. Раз есть знак, что стоянка запрещена, значит нефиг стоять там. Особенно бесит бы***, которое ставит машину на тротуаре зимой на против перехода, где убран снег, а пешеходы должны это бы*** обходить по кучам снега.