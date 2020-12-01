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Суди скасовують штрафи за
парковку в забороненому місці

Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:11

Факт отсутствия водилы за рулем при закрытой машине должен быть основанием стоянки в запрещенном месте, а не 5 мин. Все в наших законах через одно место прописано, чтобы самые гуманные суды могли крутить формулировками как им удобно или выгодно.
И так ясно - раз водила вышел, значит это уже стоянка. Посадка пассажиров/ загрузка грузов как бы подразумевает присутсвие водилы, открытые двери/багажник.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:35

  Ragnar написав:Факт отсутствия водилы за рулем при закрытой машине должен быть основанием стоянки в запрещенном месте, а не 5 мин. Все в наших законах через одно место прописано, чтобы самые гуманные суды могли крутить формулировками как им удобно или выгодно.
И так ясно - раз водила вышел, значит это уже стоянка. Посадка пассажиров/ загрузка грузов как бы подразумевает присутсвие водилы, открытые двери/багажник.

Скорее всего у нас некому писать качественные законы. Все кто более-менее компетентны занимаются более денежными делами.
ssnet
1
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:13

ssnet Огорчает то что можно было бы исправить, ракообразные законы в той или иной части, на основании полученного опыта и реального состояния дел. Но это нафиг никому не нужно, иначе где судьи, адвокаты и прочая шобла столоваться будут.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:58

  Igorten написав:... давайте ее упраздним и если вас будут бить, то не кричите полиция, полиция, вдруг они присоединятся к нападающим и тоже начнут бить вас..

А вы наивно полагаете, что полиция за вас заступится? У них есть более важные дела, такие, как всей толпой жрать шаурму в соседнем ларьке в рабочее время или спать в патрульной машине в лесу.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 23:44

  Ragnar написав:Факт отсутствия водилы за рулем при закрытой машине должен быть основанием стоянки в запрещенном месте, а не 5 мин.

Т.е. водила сможет смело оставлять за себя манекен и идти гулять? ;) При закрытой машине проверить кто там за рулём проблематично. Да и для сидения в стоящей машине пока ещё быть водителем не обязательно. Разумно в законе прописано. Если полицаю "сложно собрать доказательную базу", т.е. 5 минут погулять вокруг машины с включённой камерой, то может как-то профотбор в полиции ужесточить, чтобы совсем уж имбецилов отсеивать?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:07

В Харькове знаков "Стоянка запрещена" наверное и штук пять не наберётся. Один стоит на бывшей Чкалова (слава богу тут паркуюшихся идиотов обычно нет), второй даже и не вспомню где.

В остальных местах "Остановка запрещена", что не мешает идиотам приезжать на работу на авто и бросать его на улице на целый день прямо под знаком.

Суды отменяют? Скорей поверю что никто не штрафует.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:32

vitaliy_berdinskikh Так в статті лише про штрафи за СТОЯНКУ. А про заборону зупинки дехто думає, що можна включити аварійку і йти собі по справам :shock:
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:43

У нас так любят сравнивать тарифы с Европой, а как в Европе с этим справляются ? Меня гложут смутные сомнения что там ходят по 5 минут с камерой дабы зафиксировать факт.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:46

  Sovenok написав:vitaliy_berdinskikh Так в статті лише про штрафи за СТОЯНКУ.

В статье пишется что практически все штрафы за нарушение правил стоянки и остановки - это именно штрафы за стоянку.

Хотя это даже для Киева не так, берем на угад случайное место - а там знак запрета остановки.

Высосанный из пальца новостной повод для того чтобы заполнить новостную ленту. Реально проблема не в судах.

Пикантная деталь: на сайте дорожного псевдо-адвоката использована фотка из Великобритании (как вариант Новой Зеландии) с дорисованным знаком запрета стоянки который поручили дорисовать какому-то школьнику. :mrgreen:
Вот оригинал https://www.interest.co.nz/property/106 ... stion-both
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:37

  moveton написав:
  Ragnar написав:Факт отсутствия водилы за рулем при закрытой машине должен быть основанием стоянки в запрещенном месте, а не 5 мин.

Т.е. водила сможет смело оставлять за себя манекен и идти гулять? ;) При закрытой машине проверить кто там за рулём проблематично. Да и для сидения в стоящей машине пока ещё быть водителем не обязательно. Разумно в законе прописано. Если полицаю "сложно собрать доказательную базу", т.е. 5 минут погулять вокруг машины с включённой камерой, то может как-то профотбор в полиции ужесточить, чтобы совсем уж имбецилов отсеивать?

В нормальных странах полицаи ничего несобирают в качестве доказательной базы, а прикрепляют на лобовое стекло штраф и все. Раз есть знак, что стоянка запрещена, значит нефиг стоять там.
Особенно бесит бы***, которое ставит машину на тротуаре зимой на против перехода, где убран снег, а пешеходы должны это бы*** обходить по кучам снега.
Ragnar
 
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