Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці

а можно еще на месте стоянок не строить дома по 25 этажей!
один из примеров оболонский проспект, 1 - на месте стоянки построили три дома по 25 этажей. про центр вообще отдельная история!
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:10
а можно еще на месте стоянок не строить дома по 25 этажей!
один из примеров оболонский проспект, 1 - на месте стоянки построили три дома по 25 этажей. про центр вообще отдельная история!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
|