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Суди скасовують штрафи за
парковку в забороненому місці

Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:10

  espanol написав:Можна ще паркуватися за правилами



а можно еще на месте стоянок не строить дома по 25 этажей!

один из примеров оболонский проспект, 1 - на месте стоянки построили три дома по 25 этажей. про центр вообще отдельная история!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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