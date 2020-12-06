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П'ять кроків, щоб поповнити
бюджет на $34 млрд через...

П'ять кроків, щоб поповнити бюджет на $34 млрд через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:40

П'ять кроків, щоб поповнити бюджет на $34 млрд через...

Пропонуємо до обговорення:
Презентували дорожню карту розвитку галузі, яка дозволить поповнити бюджет на 34 млрд доларів до 2028 року.

Дивися повний текст П'ять кроків, щоб поповнити бюджет на $34 млрд через надра України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:40

На сегодняшний день к сожалению Украина страна,которой правят оллигархические кланы,которые работают не по цивилизованным рыночным законам,а по барыжным.Гос бюджет с холопами их не интересует.Нужно выжать из этого государства всё,оставить после себя выжженную пустыню.Печально,что власти до этого нет дела.
sena_2008atp
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