Презентували дорожню карту розвитку галузі, яка дозволить поповнити бюджет на 34 млрд доларів до 2028 року.
Дивися повний текст П'ять кроків, щоб поповнити бюджет на $34 млрд через надра України.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 14:40
П'ять кроків, щоб поповнити бюджет на $34 млрд через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст П'ять кроків, щоб поповнити бюджет на $34 млрд через надра України.
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:40
На сегодняшний день к сожалению Украина страна,которой правят оллигархические кланы,которые работают не по цивилизованным рыночным законам,а по барыжным.Гос бюджет с холопами их не интересует.Нужно выжать из этого государства всё,оставить после себя выжженную пустыню.Печально,что власти до этого нет дела.
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