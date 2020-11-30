Кабінет міністрів готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня.
Дивися повний текст Стали відомі дати нового локдауну - джерела.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 14:40
Стали відомі дати нового локдауну - джерела
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стали відомі дати нового локдауну - джерела.
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:41
Ну да, щоб бізнесу народних обранців ніяк не зашкодити, самий прибутковий період - 24.12. - 7.01. всі гулятимуть, а потім пожинатимемо плоди гулянь.
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