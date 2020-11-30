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Стали відомі дати нового
локдауну - джерела

Стали відомі дати нового локдауну - джерела
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:40

Стали відомі дати нового локдауну - джерела

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня.

Дивися повний текст Стали відомі дати нового локдауну - джерела.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:41

Ну да, щоб бізнесу народних обранців ніяк не зашкодити, самий прибутковий період - 24.12. - 7.01. всі гулятимуть, а потім пожинатимемо плоди гулянь.
v_golub
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:56

Короновирус сам в шоке от того что его цепочку хотят разорвать локдауном....
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:12

Имитация ЛОХДАУНОВ.
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