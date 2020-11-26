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В уряді визначилися з новою
датою перепису населення

В уряді визначилися з новою датою перепису населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:52

В уряді визначилися з новою датою перепису населення

Пропонуємо до обговорення:
Всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році, традиційний перепис населення планується на 2023 рік.

Дивися повний текст В уряді визначилися з новою датою перепису населення.
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