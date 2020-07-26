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Білоруси не довіряють
національній валюті і забирають...

Білоруси не довіряють національній валюті і забирають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:54

Білоруси не довіряють національній валюті і забирають...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня по 1 жовтня білоруси закрили 303,4 тис. рахунків. Це 16,1% від кількості на початок 2020 року.

Дивися повний текст Білоруси не довіряють національній валюті і забирають депозити.
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