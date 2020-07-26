З 1 січня по 1 жовтня білоруси закрили 303,4 тис. рахунків. Це 16,1% від кількості на початок 2020 року.
Дивися повний текст Білоруси не довіряють національній валюті і забирають депозити.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 15:54
Білоруси не довіряють національній валюті і забирають...
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Дивися повний текст Білоруси не довіряють національній валюті і забирають депозити.
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:47
Было бы удивительно если бы в период "майдана" вклады не забирались из банков.
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