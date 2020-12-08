Його наразі розробляють і він сприятиме додатковому створенню робочих місць і даватиме доходи українцям.
Дивися повний текст В Україні може з'явитися \"економічний паспорт громадянина\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:14
В Україні може з'явитися "економічний паспорт громадянина"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні може з'явитися \"економічний паспорт громадянина\".
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:15
а чому тільки "родившийся после 1 января 2021 года" решта що не Українці?
Чи ресурсы з'явились в надрах тільки з їх народженням?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|