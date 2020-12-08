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В Україні може з'явитися
"економічний паспорт громадянина"

В Україні може з'явитися "економічний паспорт громадянина"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:14

В Україні може з'явитися "економічний паспорт громадянина"

Пропонуємо до обговорення:
Його наразі розробляють і він сприятиме додатковому створенню робочих місць і даватиме доходи українцям.

Дивися повний текст В Україні може з'явитися \"економічний паспорт громадянина\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:15

а чому тільки "родившийся после 1 января 2021 года" решта що не Українці?
Чи ресурсы з'явились в надрах тільки з їх народженням?
vstasiuk
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:54

Супер, значится я не украинка ..... зашибись.
Галина441
 
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