Його наразі розробляють і він сприятиме додатковому створенню робочих місць і даватиме доходи українцям.
Дивися повний текст В Україні може з'явитися \"економічний паспорт громадянина\".
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:14
В Україні може з'явитися "економічний паспорт громадянина"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні може з'явитися \"економічний паспорт громадянина\".
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:15
а чому тільки "родившийся после 1 января 2021 года" решта що не Українці?
Чи ресурсы з'явились в надрах тільки з їх народженням?
Додано: Сер 09 гру, 2020 18:43
Потому что:
"А в дальнейшем, после достижения гражданами совершеннолетия, они смогут"
А там, в 2039 году, либо шах, либо ишак... и будет ситуация: все уже украдено до вас
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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