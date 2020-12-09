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В Україні може з'явитися
"економічний паспорт громадянина"

В Україні може з'явитися "економічний паспорт громадянина"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:14

В Україні може з'явитися "економічний паспорт громадянина"

Пропонуємо до обговорення:
Його наразі розробляють і він сприятиме додатковому створенню робочих місць і даватиме доходи українцям.

Дивися повний текст В Україні може з'явитися \"економічний паспорт громадянина\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:15

а чому тільки "родившийся после 1 января 2021 года" решта що не Українці?
Чи ресурсы з'явились в надрах тільки з їх народженням?
vstasiuk
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:54

Супер, значится я не украинка ..... зашибись.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:43

  vstasiuk написав:а чому тільки "родившийся после 1 января 2021 года" решта що не Українці?
Чи ресурсы з'явились в надрах тільки з їх народженням?


Потому что:
"А в дальнейшем, после достижения гражданами совершеннолетия, они смогут"

А там, в 2039 году, либо шах, либо ишак... и будет ситуация: все уже украдено до вас 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:34

При СРСР кожен генсек казав, що комунізм настане через 20 років. Нічого не помінялося
Sovenok
 
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