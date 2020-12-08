RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні може з'явитися
"економічний паспорт громадянина"

В Україні може з'явитися "економічний паспорт громадянина"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:14

В Україні може з'явитися "економічний паспорт громадянина"

Пропонуємо до обговорення:
Його наразі розробляють і він сприятиме додатковому створенню робочих місць і даватиме доходи українцям.

Дивися повний текст В Україні може з'явитися \"економічний паспорт громадянина\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91606
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:15

а чому тільки "родившийся после 1 января 2021 года" решта що не Українці?
Чи ресурсы з'явились в надрах тільки з їх народженням?
vstasiuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 08.02.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:54

Супер, значится я не украинка ..... зашибись.
Галина441
 
Повідомлень: 225
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:43

  vstasiuk написав:а чому тільки "родившийся после 1 января 2021 года" решта що не Українці?
Чи ресурсы з'явились в надрах тільки з їх народженням?


Потому что:
"А в дальнейшем, после достижения гражданами совершеннолетия, они смогут"

А там, в 2039 году, либо шах, либо ишак... и будет ситуация: все уже украдено до вас 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6477
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3025 раз.
Подякували: 1922 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:34

При СРСР кожен генсек казав, що комунізм настане через 20 років. Нічого не помінялося
Sovenok
 
Повідомлень: 105
З нами з: 15.07.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:09

Михуил, ехал бы ты лучше в свою Грузию и своими фантастическими историями про корабли, бороздящие просторы вселенной, не пудрил людям мозг.
Какой экономический паспорт, какая "часть от реализации государством природных благ", полезных ископаемых пересичному украинцу. Это фантастика для Украины на ближайшие лет 50.
Ну может разве что 10-100 грн в год государство будет скидывать на такой счет - а ну тогда ладно. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2620
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1242 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:29

Зеля отсыпал Мишику? )))
RomanTik
 
Повідомлень: 3168
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9059 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:42

Смішний Саакашвілі! Та який олігарх допустить, щоб дармові гроші текли повз його кишеню якимось громадянам? Якщо це й станеться, то доведеться підвищувати податки і тарифи, щоб, боронь Боже, народ не розбагатів.
Боротьбу за краще життя треба починати з олігархів.
consulaugur
 
Повідомлень: 26
З нами з: 07.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні набрав чинності закон про списання податкових...
R2 » Чет 10 гру, 2020 13:43
3 153
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 16:11
yvlad
В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
R2 » Вів 08 гру, 2020 09:44
9 783
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 10:38
ivanoffaa70
Зростання цін в Україні в кінці року значно прискорилося
R2 » Чет 10 гру, 2020 09:43
0 47
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 09:43
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27204)
10.12.2020 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.