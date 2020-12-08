Його наразі розробляють і він сприятиме додатковому створенню робочих місць і даватиме доходи українцям.
Дивися повний текст В Україні може з'явитися \"економічний паспорт громадянина\".
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:14
В Україні може з'явитися "економічний паспорт громадянина"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні може з'явитися \"економічний паспорт громадянина\".
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:15
а чому тільки "родившийся после 1 января 2021 года" решта що не Українці?
Чи ресурсы з'явились в надрах тільки з їх народженням?
Додано: Сер 09 гру, 2020 18:43
Потому что:
"А в дальнейшем, после достижения гражданами совершеннолетия, они смогут"
А там, в 2039 году, либо шах, либо ишак... и будет ситуация: все уже украдено до вас
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Чет 10 гру, 2020 09:34
При СРСР кожен генсек казав, що комунізм настане через 20 років. Нічого не помінялося
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:09
Михуил, ехал бы ты лучше в свою Грузию и своими фантастическими историями про корабли, бороздящие просторы вселенной, не пудрил людям мозг.
Какой экономический паспорт, какая "часть от реализации государством природных благ", полезных ископаемых пересичному украинцу. Это фантастика для Украины на ближайшие лет 50.
Ну может разве что 10-100 грн в год государство будет скидывать на такой счет - а ну тогда ладно.
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:42
Смішний Саакашвілі! Та який олігарх допустить, щоб дармові гроші текли повз його кишеню якимось громадянам? Якщо це й станеться, то доведеться підвищувати податки і тарифи, щоб, боронь Боже, народ не розбагатів.
Боротьбу за краще життя треба починати з олігархів.
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