RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Першою у світі вакцину від
коронавірусу у Великій...

Першою у світі вакцину від коронавірусу у Великій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:55

Першою у світі вакцину від коронавірусу у Великій...

Пропонуємо до обговорення:
Велика Британія 8 грудня першою у світі розпочала процес щеплення вакциною Pfizer-BioNTech від коронавірусу. Щеплення вже зробили 90-річній британці Маргарет Кінан. Таким чином, літня жінка стала першою людиною у світі, якій ввели вакцину від коронавірусу.

Дивися повний текст Першою у світі вакцину від коронавірусу у Великій Британії отримала літня жінка (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91652
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:55

А разве до этого вакцину на людях не тестировали? тогда как она может быть первым в мире человеком которому ввели вакцину?
RomanTik
 
Повідомлень: 3179
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9074 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:50

Тихий ужас...Медицинские эксперименты начинаются.
Scotch
 
Повідомлень: 778
З нами з: 01.08.10
Подякував: 88 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як отримати компенсацію за лікування від коронавірусу –...
R2 » Пон 07 гру, 2020 09:32
2 285
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 16:59
dimo_0n
Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX:...
R2 » Вів 08 гру, 2020 19:36
2 261
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 11:35
_hunter
Київ вже готується до прийому вакцини від коронавірусу
R2 » Вів 08 гру, 2020 04:07
1 187
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 04:07
di2gard

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17955)
14.12.2020 17:52
Рынок ОВГЗ (1674)
14.12.2020 17:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.