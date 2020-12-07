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Першою у світі вакцину від коронавірусу у Великій...
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:55
Пропонуємо до обговорення:
Велика Британія 8 грудня першою у світі розпочала процес щеплення вакциною Pfizer-BioNTech від коронавірусу. Щеплення вже зробили 90-річній британці Маргарет Кінан. Таким чином, літня жінка стала першою людиною у світі, якій ввели вакцину від коронавірусу.
Дивися повний текст Першою у світі вакцину від коронавірусу у Великій Британії отримала літня жінка (фото)
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:55
А разве до этого вакцину на людях не тестировали? тогда как она может быть первым в мире человеком которому ввели вакцину?
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RomanTik
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:50
Тихий ужас...Медицинские эксперименты начинаются.
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Scotch
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