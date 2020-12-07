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Першою у світі вакцину від коронавірусу у Великій...
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:55
Пропонуємо до обговорення:
Велика Британія 8 грудня першою у світі розпочала процес щеплення вакциною Pfizer-BioNTech від коронавірусу. Щеплення вже зробили 90-річній британці Маргарет Кінан. Таким чином, літня жінка стала першою людиною у світі, якій ввели вакцину від коронавірусу.
Дивися повний текст Першою у світі вакцину від коронавірусу у Великій Британії отримала літня жінка (фото)
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R2
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:55
А разве до этого вакцину на людях не тестировали? тогда как она может быть первым в мире человеком которому ввели вакцину?
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RomanTik
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:36
RomanTik, а где написано, что она первый в мире человек, которому ввели вакцину? Там только написано:
Великобритания 8 декабря первой в мире начала процесс прививки вакциной Pfizer-BioNTech от коронавируса. Прививки уже сделали 90-летней британке Маргарет Кинан.
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andretar
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 03:34
Самым мотивирующем в этой жалкой попытке пропаганды будет момент если, не дай Бог конечно, эта вот бабушка склеит ласты.
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vitaly_od
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