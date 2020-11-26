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Ізраїль отримав першу партію вакцини від COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 гру, 2020 19:06
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Дивися повний текст Ізраїль отримав першу партію вакцини від COVID-19
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:06
А як же великі украінські друзі?
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