Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Дивися повний текст Ізраїль отримав першу партію вакцини від COVID-19.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:06
Ізраїль отримав першу партію вакцини від COVID-19
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Дивися повний текст Ізраїль отримав першу партію вакцини від COVID-19.
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:45
kdevil, дружба - дружбой, а табачок врозь.
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