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Ізраїль отримав першу
партію вакцини від COVID-19

Ізраїль отримав першу партію вакцини від COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:06

Ізраїль отримав першу партію вакцини від COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Дивися повний текст Ізраїль отримав першу партію вакцини від COVID-19.
R2
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