Розмір плати за доставку газу для кожного споживача розраховується індивідуально.
Дивися повний текст Як розраховують плату за доставку газу.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:30
Як розраховують плату за доставку газу
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Дивися повний текст Як розраховують плату за доставку газу.
Додано: Сер 09 гру, 2020 19:31
Все прозрачно, кроме цены, вернее составляющих тарифа и его роста в два раза.
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