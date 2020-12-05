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Як розраховують плату
за доставку газу

Як розраховують плату за доставку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:30

Як розраховують плату за доставку газу

Пропонуємо до обговорення:
Розмір плати за доставку газу для кожного споживача розраховується індивідуально.

Дивися повний текст Як розраховують плату за доставку газу.
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