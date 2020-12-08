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Єврокомісія виплатила
Україні 600 млн євро...

Єврокомісія виплатила Україні 600 млн євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:51

Єврокомісія виплатила Україні 600 млн євро...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія від імені Європейського Союзу виплатила Україні 600 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з COVID-19, повідомила в середу прес-служба ЄК.

Дивися повний текст Єврокомісія виплатила Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:52

Це допомога чи кредит?
Якщо безповоротна допомога, то ми дуже вдячні :)
bodia1406
 
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