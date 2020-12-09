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Єврокомісія виплатила Україні 600 млн євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 гру, 2020 19:51
Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія від імені Європейського Союзу виплатила Україні 600 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з COVID-19, повідомила в середу прес-служба ЄК.
Дивися повний текст Єврокомісія виплатила Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги
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R2
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:52
Це допомога чи кредит?
Якщо безповоротна допомога, то ми дуже вдячні :)
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bodia1406
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:49
вот ето фортонуло ДЕРЕБАНЩИКАМ, джек пот
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велвел
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