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В Україні прибутки великих
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В Україні прибутки великих та середніх підприємств...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:58

В Україні прибутки великих та середніх підприємств...

Пропонуємо до обговорення:
Великі та середні підприємства України за три квартали 2020 року загалом отримали 93,3 млрд грн прибутку, що майже у 3,7 раза менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Дивися повний текст В Україні прибутки великих та середніх підприємств зменшилися майже в чотири рази.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:58

Типа финансовый сайт и до сих пор не в курсе, что доход и прибыль - это не одно и то же.
moveton
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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