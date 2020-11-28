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Отримувачів субсидій знову
перевірять: що передбачає...

Отримувачів субсидій знову перевірять: що передбачає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 01:23

Отримувачів субсидій знову перевірять: що передбачає...

Пропонуємо до обговорення:
Отримувачів субсидій контролюватимуть по-новому.

Дивися повний текст Отримувачів субсидій знову перевірять: що передбачає нова перевірка.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 01:23

Т.е. банки будут автоматом сообщать по платежам больше 50тгрн? С машинами понятно, в реестре сразу появляется, а вот с покупками непонятно.
PUnder
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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