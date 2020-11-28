Отримувачів субсидій контролюватимуть по-новому.
Дивися повний текст Отримувачів субсидій знову перевірять: що передбачає нова перевірка.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 01:23
Отримувачів субсидій знову перевірять: що передбачає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Отримувачів субсидій знову перевірять: що передбачає нова перевірка.
Додано: Чет 10 гру, 2020 01:23
Т.е. банки будут автоматом сообщать по платежам больше 50тгрн? С машинами понятно, в реестре сразу появляется, а вот с покупками непонятно.
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