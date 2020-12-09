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Зростання цін в Україні в
кінці року значно прискорилося

Зростання цін в Україні в кінці року значно прискорилося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:43

Зростання цін в Україні в кінці року значно прискорилося

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни в Україні в листопаді 2020 року порівняно жовтнем зросли на 1,3%. З початку року інфляція склала 4,1%.

Дивися повний текст Зростання цін в Україні в кінці року значно прискорилося.
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