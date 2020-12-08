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Україна протягом 10 років
закриє всі збиткові шахти -...

Україна протягом 10 років закриє всі збиткові шахти -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:46

Україна протягом 10 років закриє всі збиткові шахти -...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики прогнозує, що збиткові шахти в Україні можна буде закрити протягом 10 років.

Дивися повний текст Україна протягом 10 років закриє всі збиткові шахти - Буславець.
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