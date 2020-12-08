Міністерство енергетики прогнозує, що збиткові шахти в Україні можна буде закрити протягом 10 років.
Дивися повний текст Україна протягом 10 років закриє всі збиткові шахти - Буславець.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:46
Україна протягом 10 років закриє всі збиткові шахти -...
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Дивися повний текст Україна протягом 10 років закриє всі збиткові шахти - Буславець.
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