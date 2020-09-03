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У що інвестувати сьогодні,
щоб накопичити на гідну...

У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:08

У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви хочете забезпечити собі гідну старість, а ваш рівень доходу зараз залишає бажати кращого, саме час задуматися, що робити.

Дивися повний текст У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну пенсію в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:08

всю жизнь платить в пенсионный фонд и не получить пенсию на старости - это гениально!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:33

Респект шмыге. Рассказал тем, кто налоги еще платить не начал, что плати - не плати, на пенсии результат один.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:32

осталось только золото и криптовалюта.
Землю могут отобрать, недвижимость в ходе войны будет разрушена.
censerus
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:28

  censerus написав:осталось только золото и криптовалюта.
Землю могут отобрать, недвижимость в ходе войны будет разрушена.

Какой войны? С таким правительством само все распадется.
https://www.youtube.com/watch?v=LSQuChUwMtk
Ты шо, кина не бачив?
Зе-Чмо
p_a_l
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