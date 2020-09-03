Якщо ви хочете забезпечити собі гідну старість, а ваш рівень доходу зараз залишає бажати кращого, саме час задуматися, що робити.
Дивися повний текст У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну пенсію в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:08
У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну пенсію в Україні.
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:08
всю жизнь платить в пенсионный фонд и не получить пенсию на старости - это гениально!
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:33
Респект шмыге. Рассказал тем, кто налоги еще платить не начал, что плати - не плати, на пенсии результат один.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 10 гру, 2020 13:32
осталось только золото и криптовалюта.
Землю могут отобрать, недвижимость в ходе войны будет разрушена.
Додано: Чет 10 гру, 2020 14:28
Какой войны? С таким правительством само все распадется.
Ты шо, кина не бачив?
Зе-Чмо
|