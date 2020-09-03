Якщо ви хочете забезпечити собі гідну старість, а ваш рівень доходу зараз залишає бажати кращого, саме час задуматися, що робити.
Дивися повний текст У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну пенсію в Україні.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:08
У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну пенсію в Україні.
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:08
всю жизнь платить в пенсионный фонд и не получить пенсию на старости - это гениально!
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:33
Респект шмыге. Рассказал тем, кто налоги еще платить не начал, что плати - не плати, на пенсии результат один.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:06
Пусть до 65 лет мне выплачивают пенсию,а когда буду на пенсии,тогда займусь ихним инвестированием.Рука-лицо.Через 35-40 лет эти департаменты,руководители ,финансовые консультанты поумирают все.
Додано: Чет 10 гру, 2020 18:56
В Украине точно не стоит никуда инвестировать,всё пропадёт,за рубеж ещё можно подумать,и то рисковано.
Додано: Чет 10 гру, 2020 19:01
Re: У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...
Инвестировать нужно в кресло судьи или прокурора. Во всех остальных случаях пенсия будет ниже прожиточного минимума.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:50
Украина безнадёжна, тут опасно куда либо инвестировать на долгий период
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:15
Инвестировать нужно, в первую очередь, в свое образование и опыт работы. Потом - в свою карьеру за пределами Украины. А уже потом можно изучать финансовые инструменты для того, чтобы обеспечить себе пенсию
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