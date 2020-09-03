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У що інвестувати сьогодні,
щоб накопичити на гідну...

У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:08

У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви хочете забезпечити собі гідну старість, а ваш рівень доходу зараз залишає бажати кращого, саме час задуматися, що робити.

Дивися повний текст У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну пенсію в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:08

всю жизнь платить в пенсионный фонд и не получить пенсию на старости - это гениально!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:33

Респект шмыге. Рассказал тем, кто налоги еще платить не начал, что плати - не плати, на пенсии результат один.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:06

Пусть до 65 лет мне выплачивают пенсию,а когда буду на пенсии,тогда займусь ихним инвестированием.Рука-лицо.Через 35-40 лет эти департаменты,руководители ,финансовые консультанты поумирают все.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:56

В Украине точно не стоит никуда инвестировать,всё пропадёт,за рубеж ещё можно подумать,и то рисковано.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:01

Re: У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...

Инвестировать нужно в кресло судьи или прокурора. Во всех остальных случаях пенсия будет ниже прожиточного минимума.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:50

Украина безнадёжна, тут опасно куда либо инвестировать на долгий период
miliontiy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:15

Инвестировать нужно, в первую очередь, в свое образование и опыт работы. Потом - в свою карьеру за пределами Украины. А уже потом можно изучать финансовые инструменты для того, чтобы обеспечить себе пенсию
PasserBy
 
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только в квартиры в столицах.
maksymzp88
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