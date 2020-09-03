У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...

Додано: Чет 10 гру, 2020 12:33

Респект шмыге. Рассказал тем, кто налоги еще платить не начал, что плати - не плати, на пенсии результат один.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)