RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У що інвестувати сьогодні,
щоб накопичити на гідну...

У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:04

Имею горький опыт инвестирования в один из подобных фондов, вышел с потерями 6.7 %, через год от налоговой еле отбился, доказывая что это были мои деньги и с потерями. Не рекомендую.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 04.04.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:57

Re: У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи перед студентами Національного університету “Львівська політехніка” Шмигалю стоило бы добавить что 6+ МИЛЛИАРДОВ гривен направлено только на Академию Наук.. даромоедов и грантососов.. которые по сути паразитируют ничего не давая в замен. Разогнать эту шаражку и проблем с пенсионным фондом не будет. Министерство образования.. там тоже миллиарды.. а за что? Качество обучения равно нули.. зато поборы растут ежегодно на ремонты классов/дни рождения/ и пр.. книги большая част за свои деньги знание = репититоры за свои деньги...Сделайте этим учителям не повышение зарплат а градацию по результатам тестирования детей.. каждые пол года.. тем где хорошие баллы там доплата, а где низкие то и ставку урезать можно...
А миллиард на космонавтику... за что? Что бы была возможность за гос счет кататься по "симпозиумам"? Ни одного КА на орбите а корми дармоедов.. на эти деньги можно купить КА ДЗЗ у ЕКА или Маска и построить центр управления им.. за год.. И снабжать нужными фото от военных и госструктур до частных лиц зарабатывая деньги а не кормить пост-совковые упырей. Деньги есть .. но не там где нужно...
Джон
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У що готові інвестувати читачі Finance.ua (опитування)
R2 » Нед 11 жов, 2020 07:47
9 626
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 09:30
nibelungiv
Сьогодні починають діяти нові правила використання...
R2 » Вів 15 вер, 2020 16:07
2 395
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 19:01
Faceless
ВР сьогодні може скасувати рішення про залучення 1,2...
R2 » Чет 03 вер, 2020 10:04
4 362
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 10:28
hxbbgaf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91448)
11.12.2020 13:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.