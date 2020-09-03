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У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:04
Имею горький опыт инвестирования в один из подобных фондов, вышел с потерями 6.7 %, через год от налоговой еле отбился, доказывая что это были мои деньги и с потерями. Не рекомендую.
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tvd4
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:57
прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи перед студентами Національного університету “Львівська політехніка” Шмигалю стоило бы добавить что 6+ МИЛЛИАРДОВ гривен направлено только на Академию Наук.. даромоедов и грантососов.. которые по сути паразитируют ничего не давая в замен. Разогнать эту шаражку и проблем с пенсионным фондом не будет. Министерство образования.. там тоже миллиарды.. а за что? Качество обучения равно нули.. зато поборы растут ежегодно на ремонты классов/дни рождения/ и пр.. книги большая част за свои деньги знание = репититоры за свои деньги...Сделайте этим учителям не повышение зарплат а градацию по результатам тестирования детей.. каждые пол года.. тем где хорошие баллы там доплата, а где низкие то и ставку урезать можно...
А миллиард на космонавтику... за что? Что бы была возможность за гос счет кататься по "симпозиумам"? Ни одного КА на орбите а корми дармоедов.. на эти деньги можно купить КА ДЗЗ у ЕКА или Маска и построить центр управления им.. за год.. И снабжать нужными фото от военных и госструктур до частных лиц зарабатывая деньги а не кормить пост-совковые упырей. Деньги есть .. но не там где нужно...
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Джон
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