У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...

Желторотики, которіе на фото, будут консультировать дядь и теть с деньгами куда им инвестировать деньги.
Это же чистая теория. И кто будет нести ответственность за эти "советы"?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:46
Желторотики, которіе на фото, будут консультировать дядь и теть с деньгами куда им инвестировать деньги.
Это же чистая теория. И кто будет нести ответственность за эти "советы"?
Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:30
Ответственность? Это же не наш метод!
Вот только чего-то им не хватает... Ах да, им надо выдать по самокату для солидности а-ля экс-премьер.
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