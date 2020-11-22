Китайська влада видалила популярний американський додаток Tripadvisor з магазинів мобільних додатків в країні.
Дивися повний текст У Китаї заборонили американський Tripadvisor і ще понад сотню додатків.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:17
У Китаї заборонили американський Tripadvisor і ще понад...
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Дивися повний текст У Китаї заборонили американський Tripadvisor і ще понад сотню додатків.
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