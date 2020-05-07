За даними декларації, власником криптовалюти Солод став ще в 14 років.
Дивися повний текст 19-річний син депутата від ОПЗЖ Королевської \"заробив\" майже $24 млн в криптовалюті.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:37
19-річний син депутата від ОПЗЖ Королевської "заробив"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 19-річний син депутата від ОПЗЖ Королевської \"заробив\" майже $24 млн в криптовалюті.
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