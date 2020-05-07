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19-річний син депутата від
ОПЗЖ Королевської "заробив"...

19-річний син депутата від ОПЗЖ Королевської "заробив"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:37

19-річний син депутата від ОПЗЖ Королевської "заробив"...

Пропонуємо до обговорення:
За даними декларації, власником криптовалюти Солод став ще в 14 років.

Дивися повний текст 19-річний син депутата від ОПЗЖ Королевської \"заробив\" майже $24 млн в криптовалюті.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:37

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