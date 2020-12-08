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В Україні набрав чинності закон про списання податкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 гру, 2020 13:43
Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали списувати податкові борги до 3060 гривень. Сьогодні набрав чинності відповідний закон про зміни до Податкового кодексу для підтримки бізнесу на час карантину.
Дивися повний текст В Україні набрав чинності закон про списання податкових боргів до 3060 гривень
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R2
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:43
Спасибо, лишний раз подтвердили что платят исправно в этой стране только лохи :) А в нашей сказочной стране победившего достоинства поощряют тех кто не платит. Так зачем же :)
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Igorten
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:55
Igorten написав:
Спасибо, лишний раз подтвердили что платят исправно в этой стране только лохи
А в нашей сказочной стране победившего достоинства поощряют тех кто не платит. Так зачем же
Ща подотрут
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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