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В Україні набрав чинності закон
про списання податкових...

В Україні набрав чинності закон про списання податкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:43

В Україні набрав чинності закон про списання податкових...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали списувати податкові борги до 3060 гривень. Сьогодні набрав чинності відповідний закон про зміни до Податкового кодексу для підтримки бізнесу на час карантину.

Дивися повний текст В Україні набрав чинності закон про списання податкових боргів до 3060 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:43

Спасибо, лишний раз подтвердили что платят исправно в этой стране только лохи :) А в нашей сказочной стране победившего достоинства поощряют тех кто не платит. Так зачем же :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:55

  Igorten написав:Спасибо, лишний раз подтвердили что платят исправно в этой стране только лохи :) А в нашей сказочной стране победившего достоинства поощряют тех кто не платит. Так зачем же :)


Ща подотрут :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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