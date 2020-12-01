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Укрзалізниця планує щомісяця
збільшувати ціни на квитки

Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:06

Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця має намір провести індексацію тарифів з 1 березня.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:06

У чинуш всегда увеличения тарифов приводит к росту дохода а по факту уз давно не монополист и не конкурент автобусам на расстоянии до 150- 200 км а еще есть блакар и частные перевозчики. смисл уз все катать пустыми вагонами как интерсити? Пустили с КР до днепра поезд на 2 грн. дешевле автобуса который пустым ездит и не быстрее автобуса клоунское недоразумение))
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:15

Re: Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки

УЗ. Билет в одну сторону.
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