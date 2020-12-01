Укрзалізниця має намір провести індексацію тарифів з 1 березня.
Дивися повний текст Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 15:06
Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки.
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:06
У чинуш всегда увеличения тарифов приводит к росту дохода а по факту уз давно не монополист и не конкурент автобусам на расстоянии до 150- 200 км а еще есть блакар и частные перевозчики. смисл уз все катать пустыми вагонами как интерсити? Пустили с КР до днепра поезд на 2 грн. дешевле автобуса который пустым ездит и не быстрее автобуса клоунское недоразумение))
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:15
Re: Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки
УЗ. Билет в одну сторону.
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