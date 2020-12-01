Укрзалізниця має намір провести індексацію тарифів з 1 березня.
Дивися повний текст Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 15:06
Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки.
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:06
У чинуш всегда увеличения тарифов приводит к росту дохода а по факту уз давно не монополист и не конкурент автобусам на расстоянии до 150- 200 км а еще есть блакар и частные перевозчики. смисл уз все катать пустыми вагонами как интерсити? Пустили с КР до днепра поезд на 2 грн. дешевле автобуса который пустым ездит и не быстрее автобуса клоунское недоразумение))
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:15
Re: Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки
УЗ. Билет в одну сторону.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:08
Это характерный подход во всех отраслях,покрывать воровство и "профессионализм"повышением тарифов.Для чего нанимали менеджеров,наблюдателей с сотнями тысяч зп.Так управлять можно научить и обезъяну.
Додано: Чет 10 гру, 2020 18:52
Расчитывают что зимой на автобусах люди будут боятся ездить и можно тарифы поднять? УЗ отстой. Возьмите пример с БЧ (беларусская ЖД) цены копка, а поезда намного лучше наших. Скоростные поезда, лучше наших, с ТВ, биотуалетом (больше размером), и т.п а люкс вообще за 10€
Додано: Чет 10 гру, 2020 18:58
Укрзализниця пусть для начала сделает вентиляцию в вагонах,сдохнуть можно.Повышать цены-много ума не надо.
Додано: Чет 10 гру, 2020 19:25
Локомотив ВЛ-10 еще послужит на строительстве коммунизма.
На 100 летний юбилей своего выпуска.
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:45
и так всегда предпочитаю своё авто, теперь за железку и вспоминать не буду. Особенно в сравнении с европейскими ЖД, которые по цене недалеко от УЖД ушли.
Додано: Чет 10 гру, 2020 22:02
Это прямой результат разгона инфляции и узаконивания коррупции.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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