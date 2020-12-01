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Укрзалізниця планує щомісяця
збільшувати ціни на квитки

Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:06

Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця має намір провести індексацію тарифів з 1 березня.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:06

У чинуш всегда увеличения тарифов приводит к росту дохода а по факту уз давно не монополист и не конкурент автобусам на расстоянии до 150- 200 км а еще есть блакар и частные перевозчики. смисл уз все катать пустыми вагонами как интерсити? Пустили с КР до днепра поезд на 2 грн. дешевле автобуса который пустым ездит и не быстрее автобуса клоунское недоразумение))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:15

Re: Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки

УЗ. Билет в одну сторону.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:08

Это характерный подход во всех отраслях,покрывать воровство и "профессионализм"повышением тарифов.Для чего нанимали менеджеров,наблюдателей с сотнями тысяч зп.Так управлять можно научить и обезъяну.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:52

Расчитывают что зимой на автобусах люди будут боятся ездить и можно тарифы поднять? УЗ отстой. Возьмите пример с БЧ (беларусская ЖД) цены копка, а поезда намного лучше наших. Скоростные поезда, лучше наших, с ТВ, биотуалетом (больше размером), и т.п а люкс вообще за 10€
kemeron1990
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:58

Укрзализниця пусть для начала сделает вентиляцию в вагонах,сдохнуть можно.Повышать цены-много ума не надо.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:25

Локомотив ВЛ-10 еще послужит на строительстве коммунизма.
На 100 летний юбилей своего выпуска.
censerus
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:26

А морды не треснут у правления УЗ от ежемесячного повышения цен :evil:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:45

и так всегда предпочитаю своё авто, теперь за железку и вспоминать не буду. Особенно в сравнении с европейскими ЖД, которые по цене недалеко от УЖД ушли.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:24

а ещё прикольно, что отменили оба поезда из Запорожья в Одессу. 750 тысяч и 1 млн населения. И теперь добираться только с пересадками или с другого города. И это притом, что поезда всегда заполнялись хорошо...
maksymzp88
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