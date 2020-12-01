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Укрзалізниця планує щомісяця збільшувати ціни на квитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:26
maksymzp88 написав:
а ещё прикольно, что отменили оба поезда из Запорожья в Одессу. 750 тысяч и 1 млн населения. И теперь добираться только с пересадками или с другого города. И это притом, что поезда всегда заполнялись хорошо...
Теперь в 2 раза больше смогут заработать. Поездом сперва нужно поехать в какой-то другой город, а оттуда уже в запланированный.
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:20
Это, наверное, Сирожа Лещенко додумался до такого гениальнага решения )
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yalta1965
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